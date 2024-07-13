Зірка Голлівуду Метью Макконахі та Володимир Зеленський обговорили підтримку України

Зеленський запропонував Макконахі підтримати платформу UNITED24.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська під час візиту до США зустрілися з голлівудським актором Метью Макконахі, його дружиною Камілою Алвес та першою леді Юти Еббі Кокс.

Як пишуть в Офісі Президента, Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження уваги до України та подякував американським зіркам за їхні зусилля та підтримку.

Президент розповів про ситуацію на полі бою та в наших громадах, зокрема у Харкові, який перебуває під постійним російським повітряним терором.

Глава держави також наголосив на українському баченні досягнення справедливого миру, основою якого є Формула миру.

Володимир Зеленський запропонував Метью Макконахі підтримати українську фандрейзингову платформу UNITED24.

Джерело фото: president.gov.ua

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