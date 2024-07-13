Илон Маск тайно пожертвовал деньги на предвыборную кампанию Дональда Трампа – СМИ

Какую сумму миллиардер пожертвовал не уточняется, но ее объем характеризуют как «значительный».

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Предвыборную кампанию Дональда Трампа профинансировал Илон Маск. Об этом пишет издание «Bloomberg», которое отмечает, что Маск сделал вклад политической группе America PAC, занимающейся агитацией.

Какую сумму миллиардер пожертвовал не уточняется, но ее объем характеризуют как «значительный». America PAC должна раскрыть список своих доноров 15 июля.

Как отмечает издание, America PAC работает в основном за кулисами.

Нынешние президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США.

Ни Трамп, ни Байден официально не станут кандидатами от партий, пока национальные съезды не проголосуют этим летом за их избрание.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что после того, как известный американский актер Джордж Клуни выступил в эссе в «New York Times» с критикой против дальнейшей избирательной кампании действующего президента Джо Байдена, к нему присоединилось другие известные личности индустрии развлечений присоединились с призывом, чтобы Байден уступил в гонке другому кандидату.

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