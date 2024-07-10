Штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня – речник ТЦК

Чоловіки, які ходили уточнювати дані до ТЦК до 18 травня, мали провести таке уточнення і після 18 травня, інакше отримають штраф – речник ТЦК.

Військово-обліковий документ в електронній формі не замінює паперової версії, а має ту ж саму юридичну силу. Тобто, якщо у громадянина у додатку з'явився QR-код, це не означає, що він має право викинути свій паперовий військово-обліковий документ. На це вказав речник Полтавського ТЦК та СП, майор Роман Істомін в інтерв’ю Телеграфу.

«До того ж зараз ми видаємо військово-обліковий документ на бланку — це нова форма військово-облікового документа, яка видається замість посвідчення про приписку або тимчасового посвідчення. Але вимог замінювати військово-обліковий документ старого зразку на новий (на бланку) також нема» - додав він.

Також Роман Істомін зауважив, що «за законом уточнити дані протягом 60 днів – тобто, до 16 липня, мали і ті особи, хто поновлював свої військово-облікові дані до вступу в дію нового закону про мобілізацію, тобто до 18 травня».

Тобто, якщо людина уточнила дані до 18 травня, вона мала зробити це знов після 18 травня.

За його словами, якщо людину зупинять на вулиці, то перевірка факту, чи уточнила така особа дані, буде відбуватися через оператора, який знаходиться в ТЦК.

«Перевіряючи дані конкретної особи в базі даних «Оберіг» оператор бачить дату їхнього оновлення. Якщо громадянин не уточнив їх протягом 60 днів, то йому після 16 липня буде виписано штраф.

Поки не звертають уваги на те, оновила людина свої дані протягом відведеного періоду чи ні, бо строк ще не сплив. Але при перевірці документів можна отримати повістку.

Після 19 травня суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять 17 000 — 25 000 грн. Для посадових та юридичних осіб передбачений штраф у розмірі 34 000 — 59 500 грн. Очевидно, такі ж самі штрафи будуть і після 16 липня» - зазначив речник ТЦК.

Також Роман Істомін підтвердив те, про що раніше писала «Судово-юридична газета» - невідповідність даних електронного військового квитка даним з електронного Реєстру «Оберіг» є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів.

За його словами, у тих, хто оновив свої дані, в документі окремим пунктом стоїть відповідна відмітка. В електронному документі її видно при скануванні QR-коду. Але якщо з’ясується, що певні пункти (прізвище, відомості про відстрочку, інформація про вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення та інше) пред’явленого документа не збігаються з базою даних «Оберіг», то військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним.

«Тобто громадянин вважається таким, що не має при собі військово-облікового документа взагалі. А за це передбачене адміністративне покарання» - вказав він.

Отже, військово-облікові дані, зокрема, прізвище, яке вказано у електронному документі в додатку Резерв+, має співпадати з реальними даними особи. В іншому випадку такій особі можуть виписати штраф за відсутність військово-облікового документа, навіть якщо у неї на смартфоні встановлено Резерв+.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», забронювати працівника через портал Дія буде неможливо, якщо про нього відсутні дані в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг».

Крім того, ми писали, що Кабмін врегулював порядок створення електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але знов не згадав про Резерв+.

При цьому, у Міноборони раніше пояснили, чому «Резерв+» не замінює фізичного візиту до ТЦК.

В свою чергу, заступниця міністра оборони стверджує, що на людей, які не оновили дані, ТЦК може скласти постанову лише після перевірки відсутності інформації в усіх реєстрах і виклику до ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що суд скасував штраф ТЦК, який посилався на дані з Реєстру «Оберіг», бо згадки про «Оберіг» немає ані в законі, ані в підзаконних актах.

При цьому у Кабміні і Міноборони «Судово-юридичній газеті» надали відповідь, чому постанова про Резерв+ засекречена.

Автор: Наталя Мамченко

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