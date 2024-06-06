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«Резерв+» не замінює фізичного візиту до ТЦК: у Міноборони пояснили чому

13:52, 6 червня 2024
Міноборони покращує функціонал додатку «Резерв+», але поки що необхідно відвідувати ТЦК для оновлення повних даних.
«Резерв+» не замінює фізичного візиту до ТЦК: у Міноборони пояснили чому
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Через мобільний застосунок «Резерв+» можна оновити лише обмежену частину даних. Міністерство оборони працює над розширенням функціоналу «Резерв+», проте наразі користувачів, які використали цей застосунок, все одно доводиться направляти до ТЦК. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона нагадала, що через «Резерв+» можна оновити такі дані, як електронна пошта, номер телефону та фактичне місце проживання. Однак, цього недостатньо для повного дотримання правил військового обліку.

«Резерв+» надає можливість закрити своє зобов'язання або здійснити своє зобов'язання по оновленню протягом 60 днів тільки частини даних», — зазначила Черногоренко.

За її словами, триває робота над удосконаленням застосунку, щоб військовозобов'язані могли оновлювати всі необхідні дані онлайн без фізичного візиту до ТЦК.

Поки що, навіть з оновленими через «Резерв+» даними, військовозобов'язаних часто направляють до ТЦК для завершення процесу.

Раніше повідомлялося, що постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус.

Нагадаємо, розробка мобільного застосунку «Резерв+» обійшлася приблизно у 86 тисяч доларів США (3 413 448 грн). За словами Черногоренко, «фінансування розробки здійснювалося за кошти благодійного фонду».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

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