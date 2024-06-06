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Ярослав Юрчишин вніс законопроект, який звільняє онлайн-медіа від відповідальності за коментарі читачів, якщо їх видалили протягом 3 днів з моменту отримання ухвали суду

13:19, 6 червня 2024
Як зазначає Ярослав Юрчишин, через навалу російських ботів онлайн-медіа стало складніше оперативно відстежувати всі коментарі, тому цей законопроект скоротить час та витрати ЗМІ на судову тяганину.
Ярослав Юрчишин вніс законопроект, який звільняє онлайн-медіа від відповідальності за коментарі читачів, якщо їх видалили протягом 3 днів з моменту отримання ухвали суду
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Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зареєстрував у День журналіста разом із колегами законопроект 11321, який, за його словами, звільняє онлайн-медіа від відповідальності за коментарі користувачів, публікації в блогах та інший контент, створений не їхніми працівниками, якщо його видалили протягом трьох днів з моменту отримання ухвали суду.

Так, пропонується уточнити норму статті 117 Закону «Про медіа», встановивши, що суб’єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності за поширення недостовірної інформації, а також інформації, заборона поширення якої передбачена статтями 36, 42 та 119 цього Закону, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа, за умови що суб’єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж 3 робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом (додається норма про те, що протягом 3 днів з дня ухвали суду).

Тобто, Ярослав Юрчишин у проекті пропонує передбачити, що суб’єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності за коментарі читачів, за умови що медіа обмежило доступ до такої інформації впродовж 3 днів не тільки з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради, а й з моменту отримання ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Також депутати пропонують звільняти медіа від відповідальності, якщо вони дали слова спікера не лише дослівно, але у й «переказі без спотворення суті відтворенням публічних виступів чи повідомлень юридичних осіб, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, народних депутатів України, кандидатів на виборні посади».

Наразі медіа звільняються від ризику виплачувати кошти за рішенням суду лише у випадку, якщо відтворення є дослівним.

«Щодо пропозиції законопроекту стосовно уточнення пункту 4 частини першої статті 117, яка визначає підставу звільнення від відповідальності за дослівне відтворення публічного виступу чи повідомлення, або поширення зареєстрованим медіа інформації - ця норма на практиці фактично не застосовується, оскільки першоджерело - суб'єкт у сфері медіа, оприлюднює публічні виступи не дослівно, а у переказі, без спотворення суті, інші медійники розміщують таку інформацію з посиланням на першоджерело (не маючи можливості переконатись чи дослівний виклад має місце) та, як наслідок, у судах несуть відповідальність, як поширювачі інформації, нарівні з першоджерелом» - вказують автори проекту.

Також у законопроекті пропонується закріпити нині чинний порядок, за яким журналісти мають право пересуватися у комендантську годину за умови отримання відповідної акредитації та проходження перевірки.

«Продовжуємо працювати над покращенням умов роботи медійників, адже це важливо для збереження демократії під час війни. Для цього в Раді вже зареєстрував з колегами законопроєкт 11321. У ньому багато змін, які стали необхідними за останні два роки.
Одна з них — можливість вільно пересуватися під час комендантської години в межах здійснення своєї професійної діяльності. Звісно, за умов акредитації від ЗСУ та за наявності відповідних документів.

Така норма спростить роботу кореспондентам, які сьогодні висвітлюють події на фронті. А також допоможе журналістам, чий фах передбачає роботу вночі для швидкого донесення інформації та розслідувань» - зазначає Ярослав Юрчишин.

Автор: Наталя Мамченко 

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