На Волині чоловік відмовився від служби з релігійних переконань: як його покарав суд за ухилення від призову

Чоловік не надав до ТЦК доказів, які би підтверджували його перебування у релігійній організації.

Фото: rbc.ua

На Волині чоловіка засудили до півтора року обмеження волі за ухилення від призову. Вирок у справі № 167/201/24 виніс Рожищенський районний суд Волинської області.

Вказано, що чоловік був визнаний придатним до проходження військової служби та отримав у грудні 2023 року повістку. Прибувши до пункту збору для відправлення до військової частини, від проходження служби в армії відмовився з релігійних переконань.

Він подав письмову заяву про заміну військової служби на альтернативну, однак доказів, які би підтверджували його перебування у релігійній організації, ТЦК не надав.

Чоловік розповів, що з дитинства входив до релігійної організації «Свідки Єгови», яка не допускає користування зброєю. Однак у березні 2022 року був виключений і з того часу намагається повернутися: бере участь в зібраннях, дотримується правил, які сповідує ця організація.

На суді старійшина збору «Свідків Єгови» міста Рожище підтвердив, що обвинувачений тривалий час був її членом, однак його виключили звідти через порушення норм Біблії. Також він вказав, що чоловік протягом останніх шести місяців часто відвідує зібрання та висловлює бажання повернутися.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на 1 рік і 6 місяців. Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді.

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