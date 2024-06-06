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П’яна ДТП у Львові: суд зобов’язав водія виплатити львів’янину 516 тисяч гривень за розбите авто

16:52, 6 червня 2024
Водій фургона сів за кермо при 2,03 проміле алкоголю в крові та влаштував ДТП.
П’яна ДТП у Львові: суд зобов’язав водія виплатити львів’янину 516 тисяч гривень за розбите авто
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У Львові водій фургона, який спророкував ДТП у нетверезому стані, має виплатити 516 тисяч грн за розбите скло водію іншого авто, а також відшкодувати витрати на правничу допомогу. Про це пише zaxid.net. 

Як повідомляється, аварія трапилась 3 травня 2023 року у Львові. Водій фургона Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI в’їхав у автомобіль позивача Mercedes Benz S350. На місце викликали поліцію, яка виявила у водія фургона ознаки алкогольного сп’яніння, перевірка на драгері показала – 2,03 проміле.

У липні 2023 року суд визнав водія фургона винним у вчиненні ДТП та п’яній їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. Згодом постанову підтвердив апеляційний суд. 

Водій Mercedes Benz S350 звернувся до суду, щоб стягнути із водія фургона завдану матеріальну шкоду через пошкодження його авто. Згідно з висновком експерта, вартість відновлювального ремонту авто Mercedes Benz S350 становить 676 тис. грн. 

Суд постановив, що винуватець ДТП має виплатити 516 тис. грн за пошкодження авто Mercedes Benz S350, а також 18 тис. грн на правничу допомогу та компенсувати судові витрати та проведення автотоварознавчого дослідження. Рішення ще можна оскаржити.

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