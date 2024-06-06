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Пьяное ДТП во Львове: суд обязал водителя выплатить львовянину 516 тысяч гривен за разбитое авто

16:52, 6 июня 2024
Водитель фургона сел за руль при 2,03 промилле алкоголя в крови и устроил ДТП.
Пьяное ДТП во Львове: суд обязал водителя выплатить львовянину 516 тысяч гривен за разбитое авто
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Во Львове водитель фургона, пророчивший ДТП в нетрезвом состоянии, должен выплатить 516 тысяч грн за разбитое стекло водителя другого авто, а также возместить расходы на юридическую помощь. Об этом пишет zaxid.net. 

Как сообщается, авария произошла 3 мая 2023 во Львове. Водитель фургона Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI въехал в автомобиль истца Mercedes Benz S350. На место вызвали полицию, обнаружившую у водителя фургона признаки алкогольного опьянения, проверка на драгере показала – 2,03 промилле.

В июле 2023 г. суд признал водителя фургона виновным в совершении ДТП и пьяной езде, назначив 17 тыс. грн штрафа с годовым запретом управлять транспортными средствами. Позже постановление подтвердил апелляционный суд.

Водитель Mercedes Benz S350 обратился в суд, чтобы взыскать с водителя фургона причиненный материальный ущерб из-за повреждения его авто. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля Mercedes Benz S350 составляет 676 тыс. грн.

Суд постановил, что виновник ДТП должен выплатить 516 тыс. грн за повреждение автомобиля Mercedes Benz S350, а также 18 тыс. грн на юридическую помощь и компенсировать судебные издержки и проведение автотовароведческого исследования. Решение еще можно обжаловать.

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