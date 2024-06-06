Венгрия примет участие в Саммите мира в Швейцарии — Петер Сийярто

Венгрия будет представлена на конференции на уровне министра иностранных дел.

Фото: radiosvoboda.org

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна примет участие в Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, передает hirado.hu.

«Причина нашего участия в том, что мы абсолютно на стороне мира, поэтому мы участвуем во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня», - сказал венгерский министр.

По его словам, Венгрия будет представлена ​​на конференции на уровне министра иностранных дел.

«Мы уважаем мирные усилия Швейцарии, мы будем участвовать на уровне министра иностранных дел», - добавил он, также отметив, что говорить о мире всегда полезно.

В то же время он высказался и об отсутствии россии на Саммите.

«Мы считаем, что реальных результатов можно ожидать, если все будут за столом переговоров», - констатировал он.

Ранее сообщалось, что Венгрия еще не определилась по поводу участия в Саммите мира и хочет, чтобы на встрече была россия

Напомним, Президент Зеленский заявлял, что россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, а некоторые государства даже стали помогать агрессору в этих намерениях.

Добавим, ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

Также известно, что Китай отказался от участия в Саммите мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.