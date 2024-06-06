Посредника и работника МВД подозревают в подделке справок о воинском учете авто

Прокуратура сообщила о подозрении посреднику, который за 15 000 гривен помогал переоформить автомобили в сервисных центрах МВД, предоставляя фальшивые справки о воинском учете.

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О подозрении сообщено 65-летнему посреднику, который за деньги способствовал юридическим лицам в переоформлении автомобилей, используя поддельные справки о пребывании транспортных средств на воинском учете. Подозрение было предъявлено по частям 3 статей 358 и 369-2 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Также подозрение получил администратор территориального сервисного центра МВД, который незаконно предоставил посреднику информацию с ограниченным доступом из «Информационного портала Национальной полиции Украины». Это действие подпадает под часть 2 статьи 362 УК Украины.

Досудебное расследование установило, что посредник за 15 000 гривен помог переоформить два автомобиля, предоставив их владельцу поддельные справки о воинском учете, без которых переоформление было бы невозможным.

Кроме того, администратор сервисного центра МВД сделал три запроса в систему под своим логином и незаконно передал эти данные посреднику, допустив утечку служебной информации.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

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