Посередника та працівника МВС підозрюють у підробці довідок про військовий облік авто

Прокуратура повідомила про підозру посереднику, який за 15 000 гривень допомагав переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС, надаючи фальшиві довідки про військовий облік.

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Про підозру повідомлено 65-річному посереднику, який за гроші сприяв юридичним особам у переоформленні автомобілів, використовуючи підроблені довідки про перебування транспортних засобів на військовому обліку. Підозра була пред'явлена за частинами 3 статей 358 та 369-2 Кримінального кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Також підозру отримав адміністратор територіального сервісного центру МВС, який незаконно надав посереднику інформацію з обмеженим доступом з «Інформаційного порталу Національної поліції України». Ця дія підпадає під частину 2 статті 362 КК України.

Досудове розслідування встановило, що посередник за 15 000 гривень допоміг переоформити два автомобілі, надавши їх власнику підроблені довідки про військовий облік, без яких переоформлення було б неможливим.

Крім того, адміністратор сервісного центру МВС зробив три запити до системи під своїм логіном і незаконно передав ці дані посереднику, допустивши витік службової інформації.

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

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