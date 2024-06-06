У Луцьку чоловік під час засідання погрожував з'їсти суддю: який вирок йому винесли

У Луцьку чоловіку присудили 2 роки тюрми за те, що той під час засідання погрожував з'їсти суддю

На Волині чоловіку призначили два роки позбавлення волі за те, що він під час засідання погрожував з'їсти суддю. Вирок у справі № 161/19374/23 виніс Луцький міськрайонний суд виніс.

У матеріалах справи зазначається, що 3 квітня 2023 року обвинувачений брав участь у судовому засіданні по відеозвʼязку зі слідчого ізолятора. Усвідомлюючи, що перед ним суддя, він висловив погрозу: «Да я скоро выйду, … ты ... Я про тебя знаю больше чем ты думаешь… Не будет у тебя дома, понимаешь, овца... Я тебя сьем…», супроводжуючи це ненормативною лексикою. Слова обвинуваченого потрапили на відезапис засідання, а також їх підтвердили очевидці.

На підтвердження своїх намірів, при спілкуванні з прокурором, чоловік зазначав, що нібито знає інформацію про кожного працівника поліції, тому краще його не випускати з СІЗО.

За словами потерпілої, пізніше обвинувачений «передав їй привіт і сказав, що всіх спалить, коли вийде на волю».

Під час судового засідання волинянин своєї вини не визнав. Пояснив, що під час відеоконференції був роздратованим через відмови судді у його заявах і клопотаннях, образив її з використанням ненормативної лексики, але ніяких погроз щодо знищення майна чи спричинення будь-якої іншої шкоди як їй, так і членам її сімʼї – не висловлював.

Зазначається, що обвинувачений – уродженець села Любешів Камінь-Каширського району, одружений, має п’ятьох дітей. Чоловік неодноразово судимий за корисливі і насильницькі злочини.

Суд визнав винним за ч.1 ст.377 ККУ (погроза або насильство щодо судді) й призначив два роки позбавлення волі, тож з урахуванням попередніх вироків чоловік проведе 15 років у тюрмі. Крім того, у нього конфіскують усе майно. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.