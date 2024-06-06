У Луцьку чоловік під час засідання погрожував з'їсти суддю: який вирок йому винесли

На Волині чоловіку призначили два роки позбавлення волі за те, що він під час засідання погрожував з'їсти суддю. Вирок у справі № 161/19374/23 виніс Луцький міськрайонний суд виніс.
У матеріалах справи зазначається, що 3 квітня 2023 року обвинувачений брав участь у судовому засіданні по відеозвʼязку зі слідчого ізолятора. Усвідомлюючи, що перед ним суддя, він висловив погрозу: «Да я скоро выйду, … ты ... Я про тебя знаю больше чем ты думаешь… Не будет у тебя дома, понимаешь, овца... Я тебя сьем…», супроводжуючи це ненормативною лексикою. Слова обвинуваченого потрапили на відезапис засідання, а також їх підтвердили очевидці.
На підтвердження своїх намірів, при спілкуванні з прокурором, чоловік зазначав, що нібито знає інформацію про кожного працівника поліції, тому краще його не випускати з СІЗО.
За словами потерпілої, пізніше обвинувачений «передав їй привіт і сказав, що всіх спалить, коли вийде на волю».
Під час судового засідання волинянин своєї вини не визнав. Пояснив, що під час відеоконференції був роздратованим через відмови судді у його заявах і клопотаннях, образив її з використанням ненормативної лексики, але ніяких погроз щодо знищення майна чи спричинення будь-якої іншої шкоди як їй, так і членам її сімʼї – не висловлював.
Зазначається, що обвинувачений – уродженець села Любешів Камінь-Каширського району, одружений, має п’ятьох дітей. Чоловік неодноразово судимий за корисливі і насильницькі злочини.
Суд визнав винним за ч.1 ст.377 ККУ (погроза або насильство щодо судді) й призначив два роки позбавлення волі, тож з урахуванням попередніх вироків чоловік проведе 15 років у тюрмі. Крім того, у нього конфіскують усе майно. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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