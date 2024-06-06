В Луцке мужчина во время заседания угрожал съесть судью: какой приговор ему вынесли

На Волыни мужчине назначили два года лишения свободы за то, что он во время заседания угрожал съесть судью. Приговор по делу №161/19374/23 вынес Луцкий горрайонный суд.

В материалах дела отмечается, что 3 апреля 2023 года обвиняемый участвовал в судебном заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Осознавая, что перед ним судья, он выразил угрозу: «Да я скоро выйду, … ты ... Я про тебя знаю больше чем ты думаешь… Не будет у тебя дома, понимаешь, овца... Я тебя сьем…», — сопровождая это ненормативной лексикой. Слова обвиняемого попали на видеозапись заседания, а также подтвердили очевидцы.

В подтверждение своих намерений при общении с прокурором мужчина отмечал, что якобы знает информацию о каждом работнике полиции, поэтому лучше его не выпускать из СИЗО.

По словам потерпевшей, позже обвиняемый «передал ей привет и сказал, что всех сожжет, когда выйдет на свободу».

Во время судебного заседания волынян своей вины не признал. Объяснил, что во время видеоконференции был раздражен из-за отказа судьи в его заявлениях и ходатайствах, оскорбил ее с использованием ненормативной лексики, но никаких угроз по поводу уничтожения имущества или причинения любого другого вреда как ей, так и членам ее семьи – не высказывал.

Отмечается, что обвиняемый - уроженец села Любешев Камень-Каширского района, женат, имеет пятерых детей. Мужчина неоднократно судим за корыстные и насильственные преступления.

Суд признал виновным по ч.1 ст.377 УК (угроза или насилие в отношении судьи) и назначил два года лишения свободы, поэтому с учетом предыдущих приговоров мужчина проведет 15 лет в тюрьме. Кроме того, у него конфискуют все имущество. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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