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Угорщина візьме участь у Саміті миру у Швейцарії — Петер Сійярто

13:16, 6 червня 2024
Угорщина буде представлена ​​на конференції на рівні міністра закордонних справ.
Угорщина візьме участь у Саміті миру у Швейцарії — Петер Сійярто
Фото: radiosvoboda.org
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що країна братиме участь у Саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, передає hirado.hu.

«Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному», - сказав угорський міністр.

За його словами, Угорщина буде представлена ​​на конференції на рівні міністра закордонних справ.

«Ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністра закордонних справ», - додав він, також зазначивши, що говорити про мир завжди корисно.

Водночас він висловився і про відсутність росії на Саміті.

«Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів», - констатував він.

Раніше повідомлялося, що Угорщина ще не визначилась щодо участі у Саміті миру і хоче, щоб на заході була росія.

Нагадаємо, Президент Зеленський заявляв, що росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, а деякі держави навіть стали допомагати агресору в цих намірах.

Додамо, Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

Також відомо, що Китай відмовився від участі у Саміті миру.

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