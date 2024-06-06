На Волыни мужчина отказался от службы по религиозным убеждениям: как его наказал суд за уклонение от призыва

Мужчина не предоставил в ТЦК доказательства, подтверждающие его пребывание в религиозной организации.

Фото: rbc.ua

На Волыни мужчину приговорили к полутора годам ограничения свободы за уклонение от призыва. Приговор по делу № 167/201/24 вынес Рожищенский районный суд Волынской области.

Указано, что мужчина был признан годным к прохождению военной службы и получил в декабре 2023 повестку. Прибыв в пункт сбора для отправки в воинскую часть, от прохождения службы в армии отказался по религиозным убеждениям.

Он подал письменное заявление о замене военной службы на альтернативную, однако доказательств, подтверждающих его пребывание в религиозной организации, ТЦК не предоставил.

Мужчина рассказал, что с детства входил в религиозную организацию «Свидетели Иеговы», которая не допускает пользования оружием. Однако в марте 2022 года был исключен и с тех пор пытается вернуться: участвует в собраниях, соблюдает правила, которые исповедует эта организация.

На суде старейшина собрания «Свидетелей Иеговы» города Рожище подтвердил, что обвиняемый долгое время был ее членом, однако его исключили из-за нарушений норм Библии. Также он указал, что мужчина за последние шесть месяцев часто посещает собрание и выражает желание вернуться.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание посредством ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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