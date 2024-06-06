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Ярослав Юрчишин внес законопроект, освобождающий онлайн-медиа от ответственности за комментарии читателей, если их удалили в течение 3 дней с момента получения определения суда

13:19, 6 июня 2024
Как отмечает Ярослав Юрчишин, из-за нашествия российских ботов онлайн-медиа стало сложнее оперативно отслеживать все комментарии, поэтому этот законопроект сократит время и расходы СМИ на судебные тяжбы.
Ярослав Юрчишин внес законопроект, освобождающий онлайн-медиа от ответственности за комментарии читателей, если их удалили в течение 3 дней с момента получения определения суда
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Председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин зарегистрировал в День журналиста вместе с коллегами законопроект 11321, который, по его словам, освобождает онлайн-медиа от ответственности за комментарии пользователей, публикации в блогах и другой контент, созданный не их работниками, если его удалили в течение трех дней с момента получения определения суда.

Так, предлагается уточнить норму статьи 117 Закона «О медиа», установив, что субъекты в сфере онлайн-медиа освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации, а также информации, запрещение распространения которой предусмотрено статьями 36, 42 и 119 настоящего Закона, если такая информация была распространена пользователями в разделах для комментирования или размещения пользовательских публикаций на веб-сайте или веб-странице такого медиа, при условии, что субъект в сфере онлайн-медиа ограничил доступ к такой информации в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета или определения об открытии соответствующего производства судом (добавляется норма о том, что в течение 3 дней со дня определения суда).

То есть Ярослав Юрчишин в проекте предлагает предусмотреть, что субъекты в сфере онлайн-медиа освобождаются от ответственности за комментарии читателей, при условии, что медиа ограничило доступ к такой информации в течение 3 дней не только с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета, а и с момента получения определения об открытии соответствующего производства судом.

Также депутаты предлагают освобождать медиа от ответственности, если они дали слова спикера не только дословно, но и в «переводе без искажения сути воспроизведением публичных выступлений или сообщений юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и должностных лиц, народных депутатов Украины, кандидатов на выборные должности».

В настоящее время медиа освобождаются от риска выплачивать средства по решению суда только в случае, если воспроизведение является дословным.

«О предложении законопроекта об уточнении пункта 4 части первой статьи 117, которая определяет основание освобождения от ответственности за дословное воспроизведение публичного выступления или сообщения, или распространение зарегистрированным медиа информации – эта норма на практике фактически не применяется, поскольку первоисточник – субъект в сфере медиа , обнародует публичные выступления не дословно, а в переводе, без искажения сущности, другие медийщики размещают такую ​​информацию со ссылкой на первоисточник (не имея возможности убедиться, что дословное изложение имеет место) и, как следствие, в судах несут ответственность, как распространители информации, наравне с первоисточником» – указывают авторы проекта.

Также в законопроекте предлагается закрепить ныне действующий порядок, согласно которому журналисты имеют право передвигаться в комендантский час при условии получения соответствующей аккредитации и прохождения проверки.

«Продолжаем работать над улучшением условий работы медийщиков, ведь это важно для сохранения демократии во время войны. Для этого в Раде уже зарегистрировал с коллегами законопроект 11321. В нем много изменений, которые стали необходимыми за последние два года.

Одна из них – возможность свободно передвигаться во время комендантского часа в рамках осуществления своей профессиональной деятельности. Конечно, при аккредитации от ВСУ и при наличии соответствующих документов.

Такая норма упростит работу корреспондентам, освещающим сегодня события на фронте. А также поможет журналистам, чья специальность предусматривает работу ночью для быстрого донесения информации и расследований», - отмечает Ярослав Юрчишин.

Автор: Наталья Мамченко 

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