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«Резерв+» не заменяет физического визита в ТЦК: в Минобороны объяснили почему

13:52, 6 июня 2024
Минобороны улучшает функционал приложения «Резерв+», но пока необходимо посещать ТЦК для обновления полных данных.
«Резерв+» не заменяет физического визита в ТЦК: в Минобороны объяснили почему
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Через мобильное приложение «Резерв+» можно обновить только ограниченную часть данных. Министерство обороны работает над расширением функционала «Резерв+», однако пока пользователей, которые использовали это приложение, все равно приходится направлять в ТЦК. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она напомнила, что через «Резерв+» можно обновить такие данные, как электронная почта, номер телефона и фактическое место жительства. Однако, этого недостаточно для полного соблюдения правил воинского учета.

«Резерв+» предоставляет возможность закрыть свое обязательство или осуществить свое обязательство по обновлению в течение 60 дней только части данных", - отметила Черногоренко.

По ее словам, продолжается работа над усовершенствованием приложения, чтобы военнообязанные могли обновлять все необходимые данные онлайн без физического визита в ТЦК.

Пока что, даже с обновленными через «Резерв+» данными, военнообязанных часто направляют в ТЦК для завершения процесса.

Ранее сообщалось, что постановление Кабмина о приложении Резерв+ существует, но опубликовано не будет, что оставляет под вопросом его правовой статус.

Напомним, разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась примерно в 86 тысяч долларов США (3 413 448 грн). По словам Черногоренко, «финансирование разработки осуществлялось за средства благотворительного фонда».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий – например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Катерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

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