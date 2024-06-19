Кабмін врегулював порядок створення електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але знов не згадав про Резерв+

Уряд оприлюднив зміни до постанови про порядок формування електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але не згадав про застосунок Резерв+.

Кабмін опублікував уточнюючі зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який було затверджено постановою КМУ від 16 травня №559.

Так уточнено, що військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється) в електронній формі — засобами:

електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста

та/або Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони

та/або Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації).

Зазначається, що формування військово-облікового документа в електронній формі для друку може здійснюватися «адміністратором центру надання адміністративних послуг засобами Порталу Дія (у разі особистого звернення) за умови уточнення облікових даних».

Отже, Кабмін залишив згадку про можливість формування електронного військового квитка через Дію, хоча, як раніше повідомили нашому виданню у Мінцифри, поки така реалізація саме для е-ВОД в Дії не планується.

Разом з тим, Уряд знов з невідомих причин зовсім не згадав про застосунок Резерв+.

Назва застосунку «Резерв+» досі не згадується у жодному з опублікованих нормативно-правових актів, що викликає певні питання, як громадяни, наприклад, повинні доводити посадовим особам те, що відображення їх документів у «Резерв+» є легальним способом підтвердження особи (хоча, можливо, достатньо буде послатися на пости у фейсбуці).

Також у нових змінах Кабмін уточнив, що у військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрихкоду (QR-код військово-облікового документа).

Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування та не може перевищувати строк дії відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів. Але, очевидно, що особа зможе сформувати його через рік заново.

У разі коли відомості, зазначені у підпунктах 1—5, 8, 11—13 пункту 8 цього Порядку, на момент зчитування не відповідають відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним.

Тобто, відомості про ім’я, реєстраційний номер картки платника податків, дату народження тощо, які є у військовозобов’язаного у застосунку мають співпадати із тими, що містяться в реєстрі «Оберіг».

Крім того, визначено, що військово-обліковий документ в електронній формі містить такі відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (за наявності):

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

6) окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

7) відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

8) відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;

9) військове звання (для військовозобов’язаних та резервістів);

10) військово-облікова спеціальність;

11) відомості про виконання військового обов’язку (категорія обліку);

12) відомості про військовий облік (вид обліку та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому перебуває на обліку);

13) відомості щодо звернення або надсилання до Національної поліції повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення;

14) адреса місця проживання;

15) номери засобів зв’язку;

16) адреси електронної пошти (за наявності);

17) дата і час оновлення облікових даних призовником, військовозобов’язаним та резервістом;

18) дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

QR-код військово-облікового документа містить відомості про військово-обліковий документ в електронній формі, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній. QR-код містить відомості, зазначені у підпунктах 1—5, 7, 8, 11—13, 17 пункту 8 цього Порядку. Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Військово-обліковий документ в електронній формі може бути роздрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код військовооблікового документа, придатний для зчитування.

Формування військово-облікового документа в електронній формі для друку може здійснюватися особисто засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та/або адміністратором центру надання адміністративних послуг засобами Порталу Дія (у разі особистого звернення) за умови уточнення облікових даних.

Додамо, що відповідні уточнюючі зміни внесені постановою КМУ від 18 червня 2024 р. № 721.

Автор: Наталя Мамченко

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