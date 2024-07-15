У декларації нардепа виявили недостовірних відомостей на понад 5,8 млн грн — НАЗК

Недостовірних відомостей на 5,8 млн грн виявила за результатами повної перевірки декларації нардепа за 2021 рік.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомив, що виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у народного депутата України на понад 5,8 млн грн. Ці факти встановлені за результатами повної перевірки його декларації за 2021 рік. Про це повідомив офіційний сайт НАЗК.

У відомстві зазначають, що нардеп не зазначив відомості про наявне фінансове зобов’язання, що виникло у нього за результатами укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав на 4,8 млн грн, а також про здійснений разовий видаток у розмірі 500 тис. грн у якості оплати за проживання в апартаментах готелю на Мальдівах.

Крім того, були виявлені розбіжності між розмірами фактично здійснених разових видатків на погашення наявних у нього зобов’язань на понад 400 тис. грн.

За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтований висновок за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

За результатами розгляду обґрунтованого висновку Генеральним прокурором розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює НАБУ.

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