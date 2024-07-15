Практика судів
  1. В Україні

У декларації нардепа виявили недостовірних відомостей на понад 5,8 млн грн — НАЗК

14:34, 15 липня 2024
Недостовірних відомостей на 5,8  млн грн виявила за результатами повної перевірки декларації нардепа за 2021 рік.
У декларації нардепа виявили недостовірних відомостей на понад 5,8 млн грн — НАЗК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомив, що виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у народного депутата України на понад 5,8  млн грн. Ці факти встановлені за результатами повної перевірки його декларації за 2021 рік. Про це повідомив офіційний сайт НАЗК.

У відомстві зазначають, що нардеп не зазначив відомості про наявне фінансове зобов’язання, що виникло у нього за результатами укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав на 4,8 млн грн, а також про здійснений разовий видаток у розмірі 500 тис. грн у якості оплати за проживання в апартаментах готелю на Мальдівах.

Крім того, були виявлені розбіжності між розмірами фактично здійснених разових видатків на погашення наявних у нього зобов’язань на понад 400 тис. грн.

За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтований висновок за ч.  2  ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

За результатами розгляду обґрунтованого висновку Генеральним прокурором розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює НАБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мін’юст та ДСА затвердили порядок електронної взаємодії щодо обміну інформацією у справах про банкрутство та про арбітражних керуючих

Міністерство юстиції та ДСА визначили, як буде відбуватися передача електронної інформації про судові рішення у справах про банкрутство.

Місцева рада і власники сусідніх ділянок – ВС пояснив, хто є належними відповідачами у справі про визнання права власності на самочинно побудований будинок

Чоловік тричі звертався з декларацією про готовність будинку до введення в експлуатацію, проте отримував відмови – що вирішив ВС у справі про визнання права власності.

ВККС викладе для конкурсантів в апеляційні суди не лише тестові питання, а і відразу вірні відповіді

Стануть відомі правильні відповіді на тести для кандидатів в апеляційні суди, а сам іспит відбудеться через 45 днів.

Верховний Суд розглянув справу проти каналу HBO, який у серіалі «Чорнобиль» без дозволу використав імена та історію ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка

Верховний Суд висловив позицію, чи можна було без дозволу використати імена родини ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка у серіалі від HBO «Чорнобиль».

Після оновлення БЕБ зможе «дати по руках» іншим органам, які зараз розслідують економічні злочини – Гетманцев

БЕБ стане єдиним органом, який розслідуватиме економічні злочини, матиме довіру «білого» бізнесу і викликатиме острах тих, хто звик обходити закон – Гетманцев про реформу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду