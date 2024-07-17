17 июля: какой сегодня праздник и главные события

В среду, 17 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.
17 июля в Украине празднуют День этнографа. Этот профессиональный праздник приурочен ко дню рождения выдающегося этнографа и путешественника Николая Миклухо-Маклая, родившегося именно в этот день 1846 года. Этнография – это наука, изучающая культуру, обычаи, быт, духовность, происхождение, территориальное размещение и другие особенности народов (этносов). Именно этнографы помогают сохранять и понимать наше национальное наследие.
Также 17 июля Всемирный день международного правосудия. Это международный день, признающий новую систему международного уголовного судопроизводства. Дата 17 июля избрана в честь принятия Римского устава, который создал Международный уголовный суд. В 2010 году на состоявшейся в Кампале (Уганда) Обзорной конференции Римского устава Ассамблея государств-участников решила отмечать 17 июля как День международного уголовного правосудия.
А еще 17 июля Всемирный день Эмоджи. Это международный праздник, приуроченный к популярным смайликам и символам, которые мы используем в повседневном общении. Эмоджи пришли к нам из Японии и буквально означают «символ в картинке». Их создатель Сигетака Курита разработал систему символов для пейджеров 1990 года, которую затем переняли компьютеры и телефоны.
Какой сегодня церковный праздник
17 июля в церковном календаре – день памяти святой великомученицы Марины. Святая Марина родилась в Антиохии Писидийской (в Малой Азии) и была дочерью языческого жреца Эдесима. Уже в юные годы Марина почувствовала сильную привязанность ко Христу. Она желала только одного: причаститься мученичеству и пролить свою кровь во имя любви ко Христу. Марина не скрывала своего христианства и отважно высмеивала культ идолов. Это вызвало ненависть ее отца, лишившего ее наследства.
Календарь важных событий за 17 июля:
709 год до н. е. — впервые описывается полное солнечное затмение китайцем Чу Фу;
1048 год — римский Император Генрих III изгоняет из Рима папу Бенедикта IX и заменяет его Дамассием II;
1429 год — в отбитом у англичан Реймсе коронуют на французский престол Карла VII;
1453 год — французы разбивают англичан в битве при Кастийоне, последней битве Столетней войны (1337-1453);
1505 год — после потрясения во время ужасной грозы, когда Мартин Лютер был на волосок от смерти, он меняет свои планы стать юристом и становится монахом августинского монастыря в Эрфурте;
1570 год — в Вильно основывают иезуитскую коллегию, которая впоследствии была преобразована в университет;
1754 год — в Нью-Йорке открывается Королевский колледж;
1775 год — в США открывают первый в мире военный госпиталь;
1785 год — словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявляет войну Королевству Франция;
1791 год — на Марсовом поле в Париже расстреливают мирную демонстрацию, требовавшую отречение французского короля Людовика XVI;
1793 год — в Париже казнят Шарлотту Корде, убийцу лидера Французской революции Марата;
1841 год — выходит первый номер британского юмористического журнала «Панч»;
1854 год — в Австрийской империи запускают в эксплуатацию первую в мире горную железную дорогу;
1868 год — японскую столицу переносят из Киото в Токио;
1915 год — немецкая империя и Австро-Венгерская империя подписывают секретный договор о сотрудничестве с Болгарским царством;
1917 год — в Великобритании из титулов изымают все немецкие имена;
1917 год — происходит выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;
1933 год — после окончания строительства Днепрогэса и ликвидации порогов на Днепре из Киева в Херсон выходит в первый рейс пассажирский пароход;
1945 год — начинается Потсдамская конференция глав государств-союзников-победительниц во Второй мировой войне;
1973 год — в Афганистане свергают монархию и провозглашают республику;
1997 год — Украина ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека;
2014 год — российским зенитным ракетным комплексом «Бук» возле Тореза Донецкой области с территории так называемой "днр" сбивают рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, гибнут все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек);
2020 год — Верховная Рада Украины утверждает сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.
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