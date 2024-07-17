17 июля: какой сегодня праздник и главные события

17 июля празднуют Всемирный день международного правосудия.

В среду, 17 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

17 июля в Украине празднуют День этнографа. Этот профессиональный праздник приурочен ко дню рождения выдающегося этнографа и путешественника Николая Миклухо-Маклая, родившегося именно в этот день 1846 года. Этнография – это наука, изучающая культуру, обычаи, быт, духовность, происхождение, территориальное размещение и другие особенности народов (этносов). Именно этнографы помогают сохранять и понимать наше национальное наследие.

Также 17 июля Всемирный день международного правосудия. Это международный день, признающий новую систему международного уголовного судопроизводства. Дата 17 июля избрана в честь принятия Римского устава, который создал Международный уголовный суд. В 2010 году на состоявшейся в Кампале (Уганда) Обзорной конференции Римского устава Ассамблея государств-участников решила отмечать 17 июля как День международного уголовного правосудия.

А еще 17 июля Всемирный день Эмоджи. Это международный праздник, приуроченный к популярным смайликам и символам, которые мы используем в повседневном общении. Эмоджи пришли к нам из Японии и буквально означают «символ в картинке». Их создатель Сигетака Курита разработал систему символов для пейджеров 1990 года, которую затем переняли компьютеры и телефоны.

Какой сегодня церковный праздник

17 июля в церковном календаре – день памяти святой великомученицы Марины. Святая Марина родилась в Антиохии Писидийской (в Малой Азии) и была дочерью языческого жреца Эдесима. Уже в юные годы Марина почувствовала сильную привязанность ко Христу. Она желала только одного: причаститься мученичеству и пролить свою кровь во имя любви ко Христу. Марина не скрывала своего христианства и отважно высмеивала культ идолов. Это вызвало ненависть ее отца, лишившего ее наследства.

Календарь важных событий за 17 июля:

709 год до н. е. — впервые описывается полное солнечное затмение китайцем Чу Фу;

1048 год — римский Император Генрих III изгоняет из Рима папу Бенедикта IX и заменяет его Дамассием II;

1429 год — в отбитом у англичан Реймсе коронуют на французский престол Карла VII;

1453 год — французы разбивают англичан в битве при Кастийоне, последней битве Столетней войны (1337-1453);

1505 год — после потрясения во время ужасной грозы, когда Мартин Лютер был на волосок от смерти, он меняет свои планы стать юристом и становится монахом августинского монастыря в Эрфурте;

1570 год — в Вильно основывают иезуитскую коллегию, которая впоследствии была преобразована в университет;

1754 год — в Нью-Йорке открывается Королевский колледж;

1775 год — в США открывают первый в мире военный госпиталь;

1785 год — словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявляет войну Королевству Франция;

1791 год — на Марсовом поле в Париже расстреливают мирную демонстрацию, требовавшую отречение французского короля Людовика XVI;

1793 год — в Париже казнят Шарлотту Корде, убийцу лидера Французской революции Марата;

1841 год — выходит первый номер британского юмористического журнала «Панч»;

1854 год — в Австрийской империи запускают в эксплуатацию первую в мире горную железную дорогу;

1868 год — японскую столицу переносят из Киото в Токио;

1915 год — немецкая империя и Австро-Венгерская империя подписывают секретный договор о сотрудничестве с Болгарским царством;

1917 год — в Великобритании из титулов изымают все немецкие имена;

1917 год — происходит выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

1933 год — после окончания строительства Днепрогэса и ликвидации порогов на Днепре из Киева в Херсон выходит в первый рейс пассажирский пароход;

1945 год — начинается Потсдамская конференция глав государств-союзников-победительниц во Второй мировой войне;

1973 год — в Афганистане свергают монархию и провозглашают республику;

1997 год — Украина ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека;

2014 год — российским зенитным ракетным комплексом «Бук» возле Тореза Донецкой области с территории так называемой "днр" сбивают рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, гибнут все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек);

2020 год — Верховная Рада Украины утверждает сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.

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