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Ким був Томас Крукс, який стріляв у Дональда Трампа: ЗМІ розповіли подробиці його життя

10:05, 15 липня 2024
Американець, який влаштував стрілянину на мітингу Дональда Трампа, був членом стрілецького клубу.
Ким був Томас Крукс, який стріляв у Дональда Трампа: ЗМІ розповіли подробиці його життя
Томас Крукс у 2020 році, фото — REUTERS
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ФБР оголосило, що людиною, яка скоїла замах на Дональда Трампа на передвиборному мітингу в штаті Пенсільванія, був 20-річний Томас Метью Крукс.

Куля зачепила праве вухо політика. Стрілок випустив кілька куль по присутніх, вбивши одного і поранивши ще двох людей. Поліція ліквідувала злочинця на місці події.

Документів у Томаса Крукса при собі не було, і слідство ідентифікувало його за ДНК.

Американець був членом стрілецького клубу міста Клертон (штат Пенсільванія). Про це повідомила телекомпанія CBS.

Водночас однокласники згадують його як «нормального хлопця» та «милого хлопчика, який ніколи ні про кого не відгукувався погано».

«Ми можемо підтвердити, що Крукс був членом спортивного клубу Клертона. Зрозуміло, клуб повністю засуджує безглуздий акт насильства, який стався», – зазначає видання. 

Колишній однокурсник Джеймсон Майерс, член шкільної команди зі стрільби з гвинтівки, назвав Крукса «хорошим хлопцем, який ніколи ні про кого не говорив погано». «Я ніколи не думав, що він здатний на щось, що я бачив», — зазначив він.

Однокласниця Саммер Барклі розповіла, що хоча Крукс не був популярним, у нього все одно була група друзів і був хорошим учнем, якого любили вчителі. Вона сказала, що не бачить жодних ознак, які б змусили її повірити, що він зробить щось подібне.

Інший його однокласник Марк Сігафус, описав його як розумного, доброзичливого і часто активного під час уроків, «безумовно, ботана». «Здавалося, він і мухи не скривдить», – сказав він.

Ще один знайомий зловмисника зазначив, що Крукс був одинаком. Він, як уточнив співрозмовник телеканалу, часто одягав у школу камуфляжний костюм чи мисливський одяг.

Як повідомляє видання, Крукс закінчив Громадський коледж округу Аллегені в травні 2024 року зі ступенем спеціаліста з інженерних наук. За словами адміністрації закладу, Крукс також працював у центрі медсестер та реабілітації Bethel Park як помічник з дієтичного харчування.

За даними американської преси, у момент замаху на Круксі була футболка з лого Demolition Ranch - каналу в ютубі з мільйонами підписників, у якому публікуються відео зі зброєю та вибуховими пристроями.

Правоохоронні органи з'ясували, що зброя, з якої стріляв Томас Крукс, була законно куплена її батьком понад півроку тому. Про це, посилаючись на анонімні джерела, написало агентство Associated Press.

Стрілок, ймовірно, тренувався перед атакою на експрезидента США. 

Також відомо, що правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку нападника.

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