Восени в Україні можуть не вимикати світло: за яких умов

Відключень електроенергії може не бути за двох умов.

В Україні з початку осені може не бути відключень електроенергії. Про це зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі каналу «Київ24».

Однак це можливо за умови відсутності нових атак на інфраструктуру та вчасного закінчення ремонтів на енергоблоках АЕС.

«Моя оцінка виглядає так, що якщо погода дійсно покращиться, то мова йтиме про 8-10 годин забезпеченого постачання в Києві. А десь в кінці серпня - початку вересня обмежень може не бути взагалі», - заявив експерт.

За його словами, без додаткових російських атак по інфраструктурі України початок осені може пройти без відключень.

«Якщо не буде додаткових атак, то за умови вчасно проведених ремонтів на АЕС, ми маємо шанси вересень-жовтень пожити без обмежень», - наголосив фахівець з енергетики.

Додамо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував покращення ситуації у сфері енергетики з 20-х чисел липня.

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