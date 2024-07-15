Повернув голову, щоб прочитати таблицю — життя Дональда Трампа врятував випадок

Також Дональд Трамп пояснив, чому сказав агентам почекати, доки він візьме черевики.

Як повідомлялося, на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії. Куля зачепила праве вухо політика.

Після замаху Дональд Трамп дав інтерв’ю, в якому описав «же сюрреалістичним досвідом», який ледве не обірвав його життя. Про це повідомляє The New York Post.

За його словами, він «вважається мертвим», згадуючи момент стрілянини.

«Лікар сказав, що ніколи не бачив нічого подібного, він назвав це дивом», - сказав Трамп.

Видання уточнює, що на інтерв’ю Днальд Трамп був у великій білі пов’язці, яка закривала його праве вухо. Але його співробітники наполягли на тому, щоб не фотографувати політика.

«Я не повинен бути тут, я повинен бути мертвим», - сказав Трамп. «Я маю бути мертвим».

Він наголосив, що так і було б, якби він не повернув голову трохи вправо, щоб прочитати таблицю про нелегальних іммігрантів. У цей момент постріл, який мав стати смертельним, відірвав невеликий шматочок вуха і забризкав кров'ю лоб і щоку.

За словами Трампа, коли агенти Секретної служби забирали його зі сцени, він все ще хотів продовжити виступ перед прихильниками, але агенти сказали йому, що це небезпечно і його потрібно відвезти до лікарні.

Також Дональд Трамп пояснив, чому сказав агентам почекати, доки він візьме черевики.

Зокрема, на відео, коли агенти намагаються відвести його зі сцени в безпечне місце, чути, як він каже: «Почекайте, я хочу взяти черевики».

Як він пояснив в інтерв'ю, «Агенти вдарили мене так сильно, що моє взуття впало, а моє взуття тісне».

Він похвалив співробітників Секретної служби за їхні героїчні дії, а також за те, що вони ліквідували стрільця, який сидів на даху приблизно за 120 метрів від сцени, де виступав Трамп.

«Вони прибрали його одним пострілом прямо між очей», - сказав колишній президент.

«Вони провели фантастичну роботу... Це сюрреалістично для всіх нас», - додав він.

Як відомо, ФБР ідентифікувало нападника. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія. Його застрелила поліція на місці події.

Стрілок, ймовірно, тренувався перед атакою на експрезидента США.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після замаху.

Крім того, Володимир Зеленський відреагував на замах на Трампа: «Насильство не має місця ніде в світі».

Додамо, Трамп вперше після замаху з'явився на публіці: відео

Також відомо, як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США.

А ще прем’єр Словаччини Роберт Фіцо вважає схожими сценарії замахів на себе й на Дональда Трампа.

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