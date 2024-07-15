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Аномальна спека виводить з ладу електромережі у всьому світі

21:46, 15 липня 2024
Рекордно висока температура значно підвищує попит на охолодження, перевантажуючи електромережі.
Аномальна спека виводить з ладу електромережі у всьому світі
Фото: depositphotos
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Через рекордну спеку у всьому світлі зростає ризик відключень електроенергії. Аномально висока температура повітря значно підвищує попит на охолодження, перевантажуючи електромережі. Про це повідомляє Bloomberg.

Вказується, що високі температури спричиняють провисання дротів і ризик виникнення лісових пожеж.

Так, відключення в Чорногорії наприкінці червня вивели з ладу електромережі навіть у сусідніх країнах. Інцидент на Балканах повторився по всьому світу.

А минулого тижня мільйони будинків у Х'юстоні в США були знеструмлені внаслідок масового використання кондиціонерів, оскільки після шторму «Берил» настала аномальна спека.

Оскільки енергетична інфраструктура багатьох із країн застаріла і не може впоратися з новими викликами, потрібні значні інвестиції в модернізацію та адаптацію електромереж до сучасних умов.

За даними видання, розширення мережі коштуватиме близько 24,1 трильйона доларів, щоб досягти нульових показників до 2050 року, що випереджає інвестиції, необхідні для розвитку потужностей відновлюваної енергетики.

«Вся енергосистема була побудована і спроектована в одну кліматичну епоху, а тепер її просять працювати в іншу кліматичну епоху, - зауважив професор енергетики Техаського університету в Остіні Майкл Веббер. - Це просто означає, що більше речей може піти не так».

Наприклад, у Кувейті оператори електромереж навмисно відключали частини мережі, щоб запобігти повному знеструмленню, оскільки електростанції намагалися задовольнити сплеск попиту, коли температура перевищила 50 градусів за Цельсієм.

А у Еквадорі пасажири метро були змушені покинути потяги, що застрягли, і йти пішки до станцій неосвітленими підземними тунелями після найгіршого за останні два десятиліття відключення електроенергії.

Також у червні в північному місті Мексики Чіуауа відключилася електрика для водяних насосів, що призвело до припинення водопостачання для більш ніж 70 тисяч людей протягом двох тижнів.

Загалом спека спричинила відключення електроенергії у 21 штаті Мексики, перервавши на деякий час навіть виробництво на заводі Volkswagen AG у Пуеблі на чотири години.

Крім того, спека спричинила відключення електроенергії в чотирьох балканських країнах, включаючи Боснію і Герцеговину та більшу частину хорватського узбережжя в червні, від якого постраждали 4 мільйони людей. Споживання різко зросло, оскільки температура трималася близько 40 градусів за Цельсієм, що призвело до виходу з ладу однієї системи за іншою.

Раніше повідомлялося, що через спеку виникли пожежі на енергетичних об'єктах України.

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