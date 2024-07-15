Аномальная жара выводит из строя электросети по всему миру

Рекордно высокая температура значительно повышает спрос на охлаждение, перегружая электросети.

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Из-за рекордной жары во всем свете возрастает риск отключений электроэнергии. Аномально высокая температура воздуха значительно повышает спрос на охлаждение, перегружая электросети. Об этом сообщает Bloomberg.

Указывается, что высокие температуры влекут за собой провисание проводов и риск возникновения лесных пожаров.

Так, отключения в Черногории в конце июня вывели из строя электросети даже в соседних странах. Инцидент на Балканах повторился по всему миру.

А на прошлой неделе миллионы домов в Хьюстоне в США были обесточены в результате массового использования кондиционеров, поскольку после шторма «Берил» наступила аномальная жара.

Поскольку энергетическая инфраструктура многих стран устарела и не справляется с новыми вызовами, нужны значительные инвестиции в модернизацию и адаптацию электросетей к современным условиям.

По данным издания, расширение сети будет стоить около 24,1 триллиона долларов, чтобы достичь нулевых показателей к 2050 году, что опережает инвестиции, необходимые для развития мощностей возобновляемой энергетики.

«Вся энергосистема была построена и спроектирована в одну климатическую эпоху, а теперь ее просят работать в другую климатическую эпоху, – заметил профессор энергетики Техасского университета в Остине Майкл Уэббер. – Это просто означает, что больше вещей может пойти не так».

Например, в Кувейте операторы электросетей намеренно отключали части сети, чтобы предотвратить полное обесточивание, поскольку электростанции пытались удовлетворить всплеск спроса, когда температура превысила 50 градусов по Цельсию.

А в Эквадоре пассажиры метро были вынуждены покинуть застрявшие поезда и идти пешком к станциям неосвещенными подземными тоннелями после наихудшего за последние два десятилетия отключения электроэнергии.

Также в июне в северном городе Мексики Чиуауа отключилось электричество для водяных насосов, что привело к прекращению водоснабжения для более 70 тысяч человек в течение двух недель.

В общей сложности жара вызвала отключение электроэнергии в 21 штате Мексики, прервав на время даже производство на заводе Volkswagen AG в Пуэбле на четыре часа.

Кроме того, жара повлекла за собой отключение электроэнергии в четырех балканских странах, включая Боснию и Герцеговину и большую часть хорватского побережья в июне, от которого пострадали 4 миллиона человек. Потребление резко возросло, поскольку температура держалась около 40 градусов Цельсия, что привело к выходу из строя одной системы за другой.

Ранее сообщалось, что из-за жары возникли пожары на энергетических объектах Украины.

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