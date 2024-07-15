В Украине отмечают День Украинской Государственности: еще празднуют 15 июля

В понедельник, 15 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.
В Украине празднуют День крещения Киевской Руси – Украины, День Украинской Государственности, день украинских миротворцев и День работников металлургической отрасли.
В мире празднуют Всемирный день навыков молодежи, День благотворительности в социальных медиа, День «Обнимите своих детей».
День Украинской Государственности
Согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского от 24 августа 2021 Украина празднует День украинской государственности.
С 2024 года событие будет отмечаться ежегодно 15 июля. Законопроект №9431 был поддержан Верховной Радой Украины, согласно которому День украинской государственности переносится с 28 июля на 15 июля, чтобы он совпадал с чествованием князя Киевского Владимира Великого.
День украинских миротворцев
Украина, как и остальные демократические страны, сотрудничает с международными организациями по урегулированию жестоких противостояний, а непосредственное участие в этой деятельности принимают украинские миротворцы. В честь военнослужащих, защищающих мир в других регионах, в Украине установлен праздник - День украинских миротворцев, который ежегодно отмечается 15 июля.
Какой сегодня церковный праздник
15 июля православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира, крестившего Киевскую Русь. Одновременно с религиозным, украинский народ отмечает также национальный праздник – День крещения Руси-Украины (начатый в 2008 году). Дата празднования избрана в честь даты смерти князя Владимира Крестителя – 15 июля 1015 года.
Календарь важных событий за 15 июля
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