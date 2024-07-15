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В Украине отмечают День Украинской Государственности: еще празднуют 15 июля

09:06, 15 июля 2024
Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси и День украинских миротворцев.
В Украине отмечают День Украинской Государственности: еще празднуют 15 июля
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В понедельник, 15 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В Украине празднуют День крещения Киевской Руси – Украины, День Украинской Государственности, день украинских миротворцев и День работников металлургической отрасли.

В мире празднуют Всемирный день навыков молодежи, День благотворительности в социальных медиа, День «Обнимите своих детей».

День Украинской Государственности

Согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского от 24 августа 2021 Украина празднует День украинской государственности.

С 2024 года событие будет отмечаться ежегодно 15 июля. Законопроект №9431 был поддержан Верховной Радой Украины, согласно которому День украинской государственности переносится с 28 июля на 15 июля, чтобы он совпадал с чествованием князя Киевского Владимира Великого.

День украинских миротворцев

Украина, как и остальные демократические страны, сотрудничает с международными организациями по урегулированию жестоких противостояний, а непосредственное участие в этой деятельности принимают украинские миротворцы. В честь военнослужащих, защищающих мир в других регионах, в Украине установлен праздник - День украинских миротворцев, который ежегодно отмечается 15 июля.

Какой сегодня церковный праздник

15 июля православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира, крестившего Киевскую Русь. Одновременно с религиозным, украинский народ отмечает также национальный праздник – День крещения Руси-Украины (начатый в 2008 году). Дата празднования избрана в честь даты смерти князя Владимира Крестителя – 15 июля 1015 года.

Календарь важных событий за 15 июля

  • 1099 – Участники Первого крестового похода взяли Иерусалим;
  • 1228 – Папа Григорий IX канонизировал основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского.
  • 1410 – Состоялась Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией под командованием князя Витовта и короля Ягайло;
  • 1663 – Во Львове король Ян II решил идти несколькими колоннами походом в Украину;
  • 1683 — Армия Османской империи (по разным оценкам, 90–140-тысячная) осадила Вену;
  • 1776 – Открыт театр "Ла Скала";
  • 1799 - Французский лейтенант Пьер Франсуа Бушар обнаружил в Египетском элете, близ небольшого городка Розетта (ныне Рашид), неподалеку от Александрии, Розетский камень;
  • 1834 – Открыт Киевский университет;
  • 1988 - На экранах США состоялась премьера первой части "Крепкого орешка" с Брюсом Уиллисом.

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