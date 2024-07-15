В Україні відзначають День Української Державності: що ще святкують 15 липня

Сьогодні також відзначається День хрещення Київської Русі та День українських миротворців.

У понеділок, 15 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

В Україні святкують День хрещення Київської Русі — України, День Української Державності, день українських миротворців та День працівників металургійної галузі.

У світі святкують Всесвітній день навичок молоді, День благодійності в соціальних медіа, День «Обійміть своїх дітей».

День Української Державності

Відповідно до указу Президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року Україна святкує День української державності.

З 2024 року подію відзначатимуть щорічно 15 липня. Законопроєкт №9431 було підтримано Верховною Радою України, згідно з яким День української державності переноситься з 28 липня на 15 липня, щоб він збігався із вшануванням князя Київського Володимира Великого.

День українських миротворців

Україна, як і решта демократичних країн, співпрацює з міжнародними організаціями щодо врегулювання жорстоких протистоянь, а безпосередню участь у цій діяльності беруть українські миротворці. На честь військовослужбовців, які захищають мир в інших регіонах, в Україні встановлене свято - День українських миротворців, яке щорічно відзначається 15 липня.

Яке сьогодні церковне свято

15 липня православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира, який хрестив Київську Русь. Одночасно з релігійним, український народ відзначає також національне свято - День хрещення Русі-України (започатковане 2008 року). Дата святкування обрана на честь дати смерті князя Володимира Хрестителя - 15 липня 1015 року.

Календар важливих подій за 15 липня

1099 - Учасники Першого хрестового походу взяли Єрусалим;

1228 - Папа Григорій IX канонізував засновника ордена францисканців Франциска Ассизького.

1410 - Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла;

1663 - У Львові король Ян II вирішив іти кількома колонами походом в Україну;

1683 - Армія Османської імперії (за різними оцінками, 90-140-тисячна) взяла в облогу Відень;

1776 - Відкрито театр "Ла Скала";

1799 - Французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знайшов у Єгипетському еялеті, поблизу невеликого містечка Розетта (нині Рашид), неподалік від Александрії, Розетський камінь;

1834 - Відкрито Київський університет;

1988 - На екранах США відбулася прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.

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