В Україні відзначають День Української Державності: що ще святкують 15 липня

У понеділок, 15 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.
В Україні святкують День хрещення Київської Русі — України, День Української Державності, день українських миротворців та День працівників металургійної галузі.
У світі святкують Всесвітній день навичок молоді, День благодійності в соціальних медіа, День «Обійміть своїх дітей».
День Української Державності
Відповідно до указу Президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року Україна святкує День української державності.
З 2024 року подію відзначатимуть щорічно 15 липня. Законопроєкт №9431 було підтримано Верховною Радою України, згідно з яким День української державності переноситься з 28 липня на 15 липня, щоб він збігався із вшануванням князя Київського Володимира Великого.
День українських миротворців
Україна, як і решта демократичних країн, співпрацює з міжнародними організаціями щодо врегулювання жорстоких протистоянь, а безпосередню участь у цій діяльності беруть українські миротворці. На честь військовослужбовців, які захищають мир в інших регіонах, в Україні встановлене свято - День українських миротворців, яке щорічно відзначається 15 липня.
Яке сьогодні церковне свято
15 липня православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира, який хрестив Київську Русь. Одночасно з релігійним, український народ відзначає також національне свято - День хрещення Русі-України (започатковане 2008 року). Дата святкування обрана на честь дати смерті князя Володимира Хрестителя - 15 липня 1015 року.
Календар важливих подій за 15 липня
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