Считаются ли дополнительным благом работника расходы на такси во время командировки: ответ ГНС

Если расходы на такси были понесены работником во время командировки за границу, то суммы возмещенных расходов на проезд не являются объектом налогообложения НДФЛ при наличии подтверждающих документов.

Главное управление Государственной налоговой службы в Запорожской области разъяснило, считаются ли дополнительным благом работника расходы на такси, понесенные во время командировки и возмещенные предприятием.

Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разделом IV НКУ, согласно пп. 165.1.11 которого в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются, в частности, средства, полученные плательщиком налога на командировку или под отчет и рассчитанные согласно п. 170.9 НКУ.

Согласно абзацу второго пп. "а" пп. 170.9.1 НКУ не является доходом плательщика налога – физического лица, которое находится в трудовых отношениях со своим работодателем или является членом руководящих органов предприятий, учреждений, организаций, сумма возмещенных ему в установленном законодательством порядке командировочных расходов в пределах фактических расходов, в частности, на проезд (в том числе перевозка багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в том числе на арендованном транспорте).

Указанные в абзаце втором пп. "а" пп. 170.9.1 НКУ расходы не являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц только при наличии подтверждающих документов, удостоверяющих стоимость таких расходов.

К подтверждающим документам относятся, в частности, транспортные билеты или транспортные счета и багажные квитанции (в том числе электронные билеты); документы (выписки и/или сведения со счета), содержащие определенную законом информацию о выполненных платежных операциях по счету, к которому эмитированы платежные инструменты; документы, подтверждающие выполнение операции с использованием платежных инструментов; другие документы, удостоверяющие стоимость расходов.

При этом любые командировочные расходы не включаются в налогооблагаемый доход плательщика налога при наличии документов, подтверждающих связь такой командировки с хозяйственной деятельностью командующего работодателя/стороны.

Учитывая изложенное, в случае если юридическое лицо не финансируется за счет бюджетных средств, то суммы возмещенных расходов за пользование такси во время командировки как внутри территории Украины, так и за рубежом не являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц, при условии выполнения требований, установленных п. 170.9 НКУ.

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