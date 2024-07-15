Считаются ли дополнительным благом работника расходы на такси во время командировки: ответ ГНС

Главное управление Государственной налоговой службы в Запорожской области разъяснило, считаются ли дополнительным благом работника расходы на такси, понесенные во время командировки и возмещенные предприятием.
Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разделом IV НКУ, согласно пп. 165.1.11 которого в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются, в частности, средства, полученные плательщиком налога на командировку или под отчет и рассчитанные согласно п. 170.9 НКУ.
Согласно абзацу второго пп. "а" пп. 170.9.1 НКУ не является доходом плательщика налога – физического лица, которое находится в трудовых отношениях со своим работодателем или является членом руководящих органов предприятий, учреждений, организаций, сумма возмещенных ему в установленном законодательством порядке командировочных расходов в пределах фактических расходов, в частности, на проезд (в том числе перевозка багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в том числе на арендованном транспорте).
Указанные в абзаце втором пп. "а" пп. 170.9.1 НКУ расходы не являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц только при наличии подтверждающих документов, удостоверяющих стоимость таких расходов.
К подтверждающим документам относятся, в частности, транспортные билеты или транспортные счета и багажные квитанции (в том числе электронные билеты); документы (выписки и/или сведения со счета), содержащие определенную законом информацию о выполненных платежных операциях по счету, к которому эмитированы платежные инструменты; документы, подтверждающие выполнение операции с использованием платежных инструментов; другие документы, удостоверяющие стоимость расходов.
При этом любые командировочные расходы не включаются в налогооблагаемый доход плательщика налога при наличии документов, подтверждающих связь такой командировки с хозяйственной деятельностью командующего работодателя/стороны.
Учитывая изложенное, в случае если юридическое лицо не финансируется за счет бюджетных средств, то суммы возмещенных расходов за пользование такси во время командировки как внутри территории Украины, так и за рубежом не являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц, при условии выполнения требований, установленных п. 170.9 НКУ.
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