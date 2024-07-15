Практика судов
  1. В Украине

Считаются ли дополнительным благом работника расходы на такси во время командировки: ответ ГНС

09:24, 15 июля 2024
Если расходы на такси были понесены работником во время командировки за границу, то суммы возмещенных расходов на проезд не являются объектом налогообложения НДФЛ при наличии подтверждающих документов.
Считаются ли дополнительным благом работника расходы на такси во время командировки: ответ ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы в Запорожской области разъяснило, считаются ли дополнительным благом работника расходы на такси, понесенные во время командировки и возмещенные предприятием.

Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разделом IV НКУ, согласно пп. 165.1.11 которого в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются, в частности, средства, полученные плательщиком налога на командировку или под отчет и рассчитанные согласно п. 170.9 НКУ.

Согласно абзацу второго пп. "а" пп. 170.9.1 НКУ не является доходом плательщика налога – физического лица, которое находится в трудовых отношениях со своим работодателем или является членом руководящих органов предприятий, учреждений, организаций, сумма возмещенных ему в установленном законодательством порядке командировочных расходов в пределах фактических расходов, в частности, на проезд (в том числе перевозка багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в том числе на арендованном транспорте).

Указанные в абзаце втором пп. "а" пп. 170.9.1 НКУ расходы не являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц только при наличии подтверждающих документов, удостоверяющих стоимость таких расходов.

К подтверждающим документам относятся, в частности, транспортные билеты или транспортные счета и багажные квитанции (в том числе электронные билеты); документы (выписки и/или сведения со счета), содержащие определенную законом информацию о выполненных платежных операциях по счету, к которому эмитированы платежные инструменты; документы, подтверждающие выполнение операции с использованием платежных инструментов; другие документы, удостоверяющие стоимость расходов.

При этом любые командировочные расходы не включаются в налогооблагаемый доход плательщика налога при наличии документов, подтверждающих связь такой командировки с хозяйственной деятельностью командующего работодателя/стороны.

Учитывая изложенное, в случае если юридическое лицо не финансируется за счет бюджетных средств, то суммы возмещенных расходов за пользование такси во время командировки как внутри территории Украины, так и за рубежом не являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц, при условии выполнения требований, установленных п. 170.9 НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Первый конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов завершился провалом: почему так произошло и что будет дальше

В Конкурсной комиссии констатировали – достойных кандидатов на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов найти очень тяжело.

Норму о медицинском осмотре в МСЭК для определения инвалидности предлагают исключить – Комитет одобрил законопроект

Из закона предлагается исключить норму, что инвалидность как степень потери здоровья определяется путем экспертного обследования в органах МСЭК – по мнению Галины Третьяковой и Марьяны Безуглой, их законопроект упростит гражданским и военным пациентам прохождение как МСЭК, так и ВЛК.

Верховная Рада примет закон о противодействии разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств

Не будет считаться преступлением вынужденное причинение вреда лицом, в интересах нацбезопасности выполнявшим заранее утвержденное руководителем специально уполномоченного государственного органа в сфере контрразведывательной деятельности контрразведывательное задание.

Представители ЕС смогут проводить проверки в помещениях любого физического или юридического лица, связанного с получением финансирования от ЕС – Верховная Рада ратифицирует Соглашение

Расследования, включая выездные проверки и инспекции, могут проводиться в помещении любого физического лица, проживающего в Украине или любого юридического лица, созданного в Украине и получающего финансирование от ЕС, а также любой третьей стороны, привлеченной к использованию средств ЕС.

Чиновников с доступом к государственной тайне, которые откажутся от детектора лжи, могут уволить

Чиновников и судей, имеющих доступ к государственной тайне, могут уволить в случае отказа от полиграфа, или же в случае выезда за границу по частным делам без уведомления органов безопасности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду