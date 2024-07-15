Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить полную безопасность Дональда Трампа после покушения

Президент также поручил пересмотреть все меры безопасности на съезде Республиканской партии, который начнется 15 июля.

Как сообщалось, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в Пенсильвании. Пуля задела правое ухо политика.

Действующий президент США Джо Байден распорядился Секретной службе обеспечить полную безопасность Дональду Трампу. Об этом американский лидер заявил во время выступления перед прессой в Белом доме.

По его словам, Трампу уже гарантировали повышенный уровень безопасности, и президент США поручил направить на это все необходимые ресурсы и принять все необходимые защитные меры для этого.

Директору Секретной службы было поручено еще раз проверить все меры безопасности на съезде республиканцев, который начнется 15 июля.

Байден отметил, что ФБР проводит расследование покушения на Трампа, оно до сих пор «на начальном этапе». Однако уже известно о личности подозреваемого, но президент США призвал «не делать поспешных выводов и не спекулировать на покушении», а дать ФБР возможность выполнять свою работу.

Он подчеркнул, что расследование должно быть тщательным, одновременно быстрым, и на это направят все необходимые ресурсы.

Лидер США подчеркнул, что осуждает нападение, и заявил, что «в Америке нет места политическому насилию или какому-либо насилию вообще». Байден также выразил соболезнования из-за гибели посетителя предвыборного митинга Трампа.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом после покушения.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: «Насилие не имеет места нигде в мире».

Добавим, Трамп впервые после покушения появился на публике: видео

Также известно, как покушение на Трампа повлияет на предвыборную гонку в США.

А еще премьер Словакии Роберт Фицо считает похожими сценарии покушений на себя и на Дональда Трампа.

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