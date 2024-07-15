Сборная Испании победила Англию и стала чемпионом Евро-2024

Испания стала первой в истории командой, которой удалось победить на чемпионатах Европы четырежды.

Сборная Испании выиграла Англию в финале чемпионата Европы-2024.

Поединок на «Олимпиаштадионе» в Берлине завершился со счетом 2:1.

Следовательно, Испания в четвертый раз стала чемпионом Евро и единственной сборной с наибольшим количеством побед на ЧЕ по футболу. Как известно, страна выигрывала Евро в 1964, 2008, 2012 годах.

К тому же Испания опередила Германию и единолично стала самой титулованной сборной в истории чемпионатов Европы.

Испанцы перед финалом выиграли все шесть матчей турнира и в общей сложности забили 13 голов. Это наилучшая результативность на чемпионате.

15 голов, которые забила сборная на турнире, — исторический рекорд результативности в одном розыгрыше чемпионата.

Англичане же должны были отыгрываться в каждом из трех поединков плей-офф и только в серии пенальти прошли Швейцарию в 1/4 финала.

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