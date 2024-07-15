Збірна Іспанії перемогла Англію та стала чемпіоном Євро-2024

Іспанія стала першою в історії командою, якій вдалося перемогти на чемпіонатах Європи чотири рази.

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Збірна Іспанії перемогла Англію у фіналі чемпіонату Європи-2024.

Поєдинок на «Олімпіаштадіоні» у Берліні завершився з рахунком 2:1.

Відтак, Іспанія вчетверте стала чемпіоном Євро і єдиною збірною з найбільшою кількістю перемог на ЧЄ з футболу. Як відомо, країна вигравала Євро у 1964, 2008, 2012 роках.

До того ж, Іспанія випередила Німеччину й одноосібно стала найтитулованішою збірною в історії чемпіонатів Європи.

Іспанці перед фіналом виграли всі шість матчів турніру і загалом забили 13 голів. Це найкраща результативність на чемпіонаті.

15 голів, які забила збірна впродовж турніру, — історичний рекорд результативності в одному розіграші чемпіонату.

Англійці ж мусили відіграватися у кожному з трьох поєдинків плей-оф і лише в серії пенальті пройшли Швейцарію в 1/4 фіналу.

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