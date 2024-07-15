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На Кіровоградщині засуджено двох чоловіків, які допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації

09:48, 15 липня 2024
Зокрема, за вступний внесок до «асоціації» учасники злочинної групи видавали військовозобов’язаним посвідчення члена громадської організації та надавали «статус волонтера».
На Кіровоградщині засуджено двох чоловіків, які допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації
Фото: tsn.ua
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На Кіровоградщині засуджено двох учасників організованої групи, які допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Вказується, що двох членів організованої злочинної групи визнано винними у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Вироком Кіровського районного суду м. Кіровограда двох співвиконавців групи засуджено до 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 3 роки.

В суді доведено, що засуджені співвиконавці запровадили схему перешкоджання законній діяльності працівників ТЦК та СП під час здійснення останніми мобілізаційних заходів.

«За вступний внесок до «асоціації» учасники злочинної групи видавали військовозобов’язаним посвідчення члена громадської організації та надавали «статус волонтера», а також проводили інструктаж щодо дій під час зустрічі з представниками ТЦК та СП, що створювало перешкоди до їх мобілізації», — йдеться у повідомленні.

Додається, що обвинувальний акт стосовно організатора злочинної групи наразі перебуває на розгляді суду.

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