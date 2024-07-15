Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив про особливості стягнення аліментів на утримання дитини до 23 років.
Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.
Проте право на утримання припиняється у разі припинення навчання.
Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів
При визначенні розміру аліментів суд враховує:
Розмір аліментів має бути необхідним і достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Способи стягнення аліментів
В добровільному порядку
За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.
Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.
Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом.
Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.
В судовому порядку
Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має:
Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів.
Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі у справах про стягнення аліментів.
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