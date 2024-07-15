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Особливості стягнення аліментів на утримання дитини до 23 років

08:48, 15 липня 2024
Право на утримання припиняється у разі припинення навчання.
Особливості стягнення аліментів на утримання дитини до 23 років
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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив про особливості стягнення аліментів на утримання дитини до 23 років.

Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Проте право на утримання припиняється у разі припинення навчання.

Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

При визначенні розміру аліментів суд враховує:

  • стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
  • стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
  • наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
  • наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
  • доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
  • інші обставини, що мають істотне значення.

Розмір аліментів має бути необхідним і достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 Способи стягнення аліментів

В добровільному порядку

За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.

Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.

Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом.

Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

В судовому порядку

Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має:

  • той з батьків, з ким проживає дитина;
  • самі дочка, син, які продовжують навчання.

Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів.

Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі у справах про стягнення аліментів.

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