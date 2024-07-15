Особенности взыскания алиментов на содержание ребенка до 23 лет

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил об особенностях взыскания алиментов на содержание ребенка до 23 лет.
Если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения 23 лет при условии, что они могут оказывать материальную помощь.
Однако право на содержание прекращается при прекращении обучения.
Обстоятельства, учитываемые судом при определении размера алиментов
При определении размера алиментов суд учитывает:
Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.
Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Способы взыскания алиментов
В добровольном порядке
По договоренности между родителями ребенка тот из них, кто проживает отдельно от ребенка, может участвовать в его содержании в денежной и (или) натуральной форме.
Один из родителей может подать заявление по месту работы, месту выплаты пенсии, стипендии об отчислении алиментов на ребенка из его заработной платы, пенсии, стипендии в размере и на срок, определенных в этом заявлении.
Родители имеют право заключить договор об уплате алиментов на ребенка, в котором определить размер и сроки выплаты. Условия договора не могут нарушать права ребенка, установленных настоящим Кодексом.
Договор заключается в письменной форме и нотариально удостоверяется.
В судебном порядке
Право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеет:
Иски о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребыванию истца в районные, районные в городах, городских и горрайонных судов.
От уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются истцы по делам о взыскании алиментов.
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