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Особенности взыскания алиментов на содержание ребенка до 23 лет

08:48, 15 июля 2024
Право на содержание прекращается при прекращении обучения.
Особенности взыскания алиментов на содержание ребенка до 23 лет
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Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил об особенностях взыскания алиментов на содержание ребенка до 23 лет.

Если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения 23 лет при условии, что они могут оказывать материальную помощь.

Однако право на содержание прекращается при прекращении обучения.

Обстоятельства, учитываемые судом при определении размера алиментов

При определении размера алиментов суд учитывает:

  • состояние здоровья и материальное положение ребенка;
  • состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;
  • наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;
  • наличие на праве собственности, владения и/или пользования у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;
  • доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств;
  • иные обстоятельства, имеющие существенное значение.

Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Способы взыскания алиментов

В добровольном порядке

По договоренности между родителями ребенка тот из них, кто проживает отдельно от ребенка, может участвовать в его содержании в денежной и (или) натуральной форме.

Один из родителей может подать заявление по месту работы, месту выплаты пенсии, стипендии об отчислении алиментов на ребенка из его заработной платы, пенсии, стипендии в размере и на срок, определенных в этом заявлении.

Родители имеют право заключить договор об уплате алиментов на ребенка, в котором определить размер и сроки выплаты. Условия договора не могут нарушать права ребенка, установленных настоящим Кодексом.

Договор заключается в письменной форме и нотариально удостоверяется.

В судебном порядке

Право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеет:

  • тот родитель, с кем проживает ребенок;
  • сами дочь, сын, продолжающие обучение.

Иски о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребыванию истца в районные, районные в городах, городских и горрайонных судов.

От уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются истцы по делам о взыскании алиментов.

 

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