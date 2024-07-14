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Украина имеет право атаковать военные цели на территории рф, — генсек НАТО Столтенберг

21:16, 14 июля 2024
Украина имеет право атаковать военные цели на территории рф, — генсек НАТО Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает удары Украины по военным объектам на территории рф. Об этом он заявил в интервью телемарафону.

«Моя позиция – нет сомнений в том, что Украина имеет право атаковать законные военные цели на территории страны-агрессора – россии. Это четко определено международным правом, поскольку это война, которую россия начала против Украины, Украина имеет право на самооборону, а это включает и удары на территории агрессора. Для меня это совершенно ясно», – сказал Столтенберг.

По его словам, разные страны НАТО ввели разные ограничения на использование оружия, которое они передали. К примеру, кто вообще не ставит лимитов, кто предлагает лишь некоторые ограничения.

«И вот сейчас часть союзников ослабляют свои ограничения, в том числе и из-за боевых действий, которые рф пытается осуществить или уже совершает на территории Харьковщины», — добавил генсек Альянса.

Он пояснил, что во время продолжавшихся на территории Украины боевых действий Силы обороны все равно наносили удары по условной линии фронта по целям рф, находившимся на украинской земле.

«Но в случае с Харьковщиной линия фронта и граница рф почти совпадают, как здесь ожидать, что Украина не будет атаковать артиллерию или аэродромы, которые размещены по другую сторону фронта и соответственно границы. Поэтому я приветствую решения союзников, открывших возможность большего использования оружия для ударов по этим целям», - отметил Столтенберг.

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