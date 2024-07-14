В Кременчуге из перинатального центра исчез новорожденный младенец: полиция начала поиски

На розыск новорожденного ребенка направлен весь личный состав полиции Полтавской области.

В Кременчуге на Полтавщине из роддома исчез младенец. Правоохранители приступили к массовым проверкам в городе. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Указано, что в полицию около 17 часов вечера 14 июля поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез младенец.

На розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к похищению ребенка.

Следователями полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по части 3 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия.

«Если у вас есть любая информация, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, просим немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по номерам: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 ( 99) 793 35 04 или 102», - отметили в полиции.

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