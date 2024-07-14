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До 1 августа следует сообщить ГНС об открытии счетов и е-кошельков: напоминание налоговиков

21:50, 14 июля 2024
Небанковские поставщики платежных услуг и эмитенты электронных денег должны сообщить налоговым органам об открытых до 1 апреля 2023 года и не закрытых на эту дату счетах или е-кошельках.
До 1 августа следует сообщить ГНС об открытии счетов и е-кошельков: напоминание налоговиков
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Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области напоминает о важности до 1 августа 2024 года уведомить ГНС об открытии счетов и электронных кошельков.

В связи со вступлением в силу с 16 марта 2024 года Законом Украины от 23 февраля 2024 года № 3603-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об усовершенствовании онлайн-коммуникации с налогоплательщиками и уточнении отдельных положений законодательства», которым внесены изменения в подпункт 69.32 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, установлен срок (1 августа 2024 года) для предоставления уведомлений небанковскими поставщиками платежных услуг/эмитентами электронных денег об открытии счетов/электронных кошельков, не закрытых на день в силу Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о платежных услугах» (1 апреля 2023 года).

Следовательно, небанковские поставщики платежных услуг/эмитенты электронных денег, которые в период до 1 апреля 2023 г. открывали счета/электронные кошельки налогоплательщикам, определенным пунктом 69.1 статьи 69 Кодекса, в срок до 1 августа 2024 г. должны сообщить контролирующим органам об открытых до 1 апреля. 2023 года и не закрытые на эту дату счета/электронные кошельки в порядке и по форме, установленные Порядком представления уведомлений об открытии/закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков в банках, других финансовых учреждениях, небанковских предоставлятелях платежных услуг/эмитентах электронных денег к контролирующим органам , утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 18.08.2015 №721.

По собственному желанию небанковские поставщики платежных услуг/эмитенты электронных денег могут сообщить контролирующим органам об открытии указанных счетов/электронных кошельков до наступления установленного срока (1 августа 2024) в любое удобное время.

После 1 августа 2024 года осуществление расходных операций по счету/электронному кошельку, открытому до 1 апреля 2023 года, разрешается при условии получения уведомления контролирующего органа о взятии счета/электронного кошелька на учет. В случае неподачи до 1 августа 2024 указанного сообщения будет считаться, что небанковский поставщик платежных услуг/эмитент электронных денег приступил к осуществлению расходных операций по счету/электронному кошельку до получения сообщения контролирующего органа о взятии счета/электронного кошелька на учет в контролирующих органах.

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