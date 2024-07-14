Покушение на Дональда Трампа: в машине и доме стрелка обнаружили взрывчатку

В злоумышленника, стрелявшего в экс-президента США, был обнаружен взрывной материал в автомобиле и доме.

Как сообщалось, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в Пенсильвании. Пуля задела правое ухо политика.

ФБР идентифицировало нападающего. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Он произвел несколько выстрелов с крыши здания неподалеку от места проведения митинга, прежде чем его убили агенты секретной службы.

Стало известно, что правоохранители обнаружили взрывчатку в машине и доме нападающего. Об этом сообщает CNN.

По данным анонимных источников издания в правоохранительных органах, у стрелявшего в Трампа злоумышленника был найден взрывной материал в автомобиле и доме.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом после покушения.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: «Насилие не имеет места нигде в мире».

Добавим, Трамп впервые после покушения появился на публике: видео

Также известно, как покушение на Трампа повлияет на предвыборную гонку в США.

А еще премьер Словакии Роберт Фицо считает похожими сценарии покушений на себя и на Дональда Трампа.

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