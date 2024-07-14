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Генсек НАТО Столтенберг ответил, будет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной

19:53, 14 июля 2024
По его словам, политика Альянса по этому вопросу неизменна.
Генсек НАТО Столтенберг ответил, будет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, будет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной.

По его словам, политика Альянса по этому вопросу неизменна. Этого не будет.

«НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также важен в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к имеющимся», - сказал Столтенберг в интервью телемарафону.

Отвечая на вопрос о том, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты над территорией Украины, генсек заявил, что этого не будет.

«Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью», – подчеркнул генсек.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона не будет сбивать российские ракеты, летящие через Украину в ее направлении, если не будет соответствующего решения на уровне НАТО.

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