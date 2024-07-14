Генсек НАТО Столтенберг ответил, будет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной

По его словам, политика Альянса по этому вопросу неизменна.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, будет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной.

По его словам, политика Альянса по этому вопросу неизменна. Этого не будет.

«НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также важен в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к имеющимся», - сказал Столтенберг в интервью телемарафону.

Отвечая на вопрос о том, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты над территорией Украины, генсек заявил, что этого не будет.

«Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью», – подчеркнул генсек.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона не будет сбивать российские ракеты, летящие через Украину в ее направлении, если не будет соответствующего решения на уровне НАТО.

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