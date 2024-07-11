Польща не збиватиме російські ракети без рішення НАТО – міністр оборони

Міністр нацоборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що Варшава не буде одноосібно ухвалювати відповідні рішення.

Джерело фото: Marek Wałkuski/X

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона не буде збивати російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення на рівні НАТО. Про це він сказав «Польському радіо».

Косіняк-Камиш зазначив, що Варшава не буде одноосібно ухвалювати відповідні рішення.

«Звичайно, існують інші процедури щодо ракет на території Республіки. Тоді це наше рішення», – додав він.

Як писала «Судово-юридична газета», у Варшаві Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між державами.

У Офісі Президента зазначили, що документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

Глава польського уряду Дональд Туск після підписання безпекової угоди з Києвом заявив, що Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України.

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