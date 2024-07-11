На Закарпатті на прикордонному посту виявили ексголову ВС Всеволода Князєва – ЗМІ

За даними ЗМІ, Князєв перебував у Солотвино на відпочинку.

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На Закарпатті на контрольному посту поблизу кордону з Румунією виявили ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це за інформацією джерела пише «РБК-Україна».

Водночас, однин із місцевих журналістів написав, що Князєва нібито затримали і він в прикордонному підрозділі.

Однак, як зазначає «РБК-Україна» за даними джерела, ексголову Верховного Суду не затримували, але про подію прикордонники повідомили ТЦК та поліцію.

За даними джерел «Українських новин», Князєв перебував у Солотвино на відпочинку.

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