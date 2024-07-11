На Закарпатье на пограничном посту обнаружили экс-главу ВС Всеволода Князева – СМИ

По данным СМИ, Князев находился в Солотвино на отдыхе.

На Закарпатье на контрольном посту вблизи границы с Румынией обнаружили экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. О информации источника пишет «РБК-Украина».

В то же время, один из местных журналистов написал, что Князева якобы задержали и он в пограничном подразделении.

Однако, как отмечает «РБК-Украина», по данным источника, экс-председателя Верховного Суда не задерживали, но о происшествии пограничники сообщили ТЦК и полицию.

По данным источников «Украинских новостей», Князев находился в Солотвино на отдыхе.

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