Польша не будет сбивать российские ракеты без решения НАТО – министр обороны

Министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Варшава не будет единолично принимать соответствующие решения.

Источник фото: Marek Wałkuski/X

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона не будет сбивать российские ракеты, летящие через Украину в ее направлении, если не будет соответствующего решения на уровне НАТО. Об этом он сказал «Польскому радио».

Косиняк-Камыш отметил, что Варшава не будет единолично принимать соответствующие решения.

«Конечно, существуют другие процедуры, касающиеся ракет на территории Республики. Тогда это наше решение», – додал он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Варшаве Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Польши Дональд Туск подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между государствами.

В Офисе Президента отметили, что документ впервые из уже подписанных двусторонних соглашений о безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.

Глава польского правительства Дональд Туск после подписания соглашения о безопасности с Киевом заявил, что Польша привлечет союзников по НАТО для обсуждения возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.

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