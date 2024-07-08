Соглашение о безопасности с Польшей предусматривает возможность перехвата российских ракет и дронов

Что предусматривает документ о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей.

Источник фото: president.gov.ua

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Варшаве Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Польши Дональд Туск подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между государствами.

В Офисе Президента отметили, что документ впервые из уже подписанных двусторонних соглашений о безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения Польша предоставила нашей стране 44 военных пакета различных видов вооружения и боеприпасов на более чем на 4 млрд евро. В этом году Польша предоставит еще несколько пакетов военной помощи и, согласно соглашению, обязуется продолжать поддерживать Украину в течение десяти лет действия документа.

Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (по меньшей мере 14 истребителей).

Также впервые в соглашении о безопасности говорится о создании «украинского легиона» – подготовке личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши, присоединиться к которому смогут граждане Украины, временно проживающие в Польше и других государствах.

Источник фото: president.gov.ua

Соглашение содержит мощный блок сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Также Польша будет продолжать работу логистического хаба POLLOGHUB и использовать потенциал ЛитПолУкрбрига для усиления ВСУ.

Целью документа является усиление сотрудничества в невоенной сфере, в частности в разведке, кибербезопасности, морской и информационной безопасности, защите критической инфраструктуры.

Отдельные блоки соглашения касаются экономического восстановления и отстройки, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Политическое сотрудничество содержит вопросы евроинтеграции, реализации Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба Украине, а также привлечения агрессора к ответственности.

Польша ясно подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

В целом Украина заключила уже 21 двустороннее соглашение о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой и Польшей.

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