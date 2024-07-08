Высший антикорсуд снял арест со средств Всеволода Князева

Речь идет о более чем 13 тысячах гривен, которые содержались на счету с заработной платой Князева как преподавателя университета.

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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 8 июля удовлетворила ходатайство защиты и сняла арест с некоторых средств экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Речь идет о более чем 13 тысячах гривен, которые содержались на счету с заработной платой Князева как преподавателя Национального университета кораблестроения им. Макарова.

Об этом сообщили в общественной организации «Transparency International Ukraine».

Как отмечается, это не единственный счет, о снятии ареста с которого говорилось. В ходе заседания другое ходатайство также представил представитель исполнительной службы. Речь идет об арестованном счете Всеволода Князева, на котором находятся более $33 тысяч. Эти средства необходимы исполнительной службе для выполнения решения Печерского районного суда Киева по делу о конфискации подарка стоимостью более 900 тысяч грн.

В сообщении говорится, что суд решил отказать в удовлетворении такого ходатайства представителю исполнительной службы. Следовательно, арест сняли только с 13 тысяч грн по ходатайству самого Князева, а $33 тысяч остались арестованными.

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