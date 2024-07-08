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Вищий антикорсуд зняв арешт з коштів Всеволода Князєва

18:53, 8 липня 2024
Ідеться про понад 13 тисяч грн, які містились на рахунку із заробітною платою Князєва як викладача університету.
Вищий антикорсуд зняв арешт з коштів Всеволода Князєва
Джерело фото: getty images
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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 8 липня задовольнила клопотання захисту і зняла арешт з деяких коштів ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Ідеться про понад 13 тисяч грн, які містились на рахунку із заробітною платою Князєва як викладача Національного університету кораблебудування ім. Макарова.

Про це повідомили у громадській організації «Transparency International Ukraine».

Як зазначається, це не єдиний рахунок, про зняття арешту з якого йшлося. В ході засідання інше клопотання також подав представник виконавчої служби. Йдеться про арештований рахунок Всеволода Князєва, на якому містяться понад $33 тисяч. Ці кошти потрібні виконавчій службі для виконання рішення Печерського районного суду Києва у справі про конфіскацію подарунка вартістю понад 900 тисяч грн.

У повідомленні сказано, що суд вирішив відмовити у задоволенні такого клопотання представнику виконавчої служби. Відтак, арешт зняли лише з 13 тисяч грн за клопотанням самого Князєва, а $33 тисяч залишилися арештованими.

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