Кабмін опублікував постанову щодо оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя

Став відомий зміст постанови щодо оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя.

Кабмін опублікував постанову від 5 липня №794 «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя, інших державних органів на основі класифікації посад у 2024 році».

Так, Кабмін постановив, що оплата праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя у 2024 році, які провели класифікацію посад державної служби, здійснюється відповідно до постанови КМУ від 29 грудня 2023 р. № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році» без застосування коефіцієнтів.

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», викласти в редакції, що додається.

Установити, що:

схема посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя», не застосовується до державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя, що провели класифікацію посад державної служби;

під час переведення державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя на інші посади державної служби застосовується перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», схема посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів, затверджена постановою Кабінету Міністрів від 24 травня 2017 р. № 358, для визначення підкатегорії посади державної служби, необхідної для встановлення рівнозначності посади.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2024 року.

Нижче наводимо зміни.

Автор: Наталя Мамченко

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