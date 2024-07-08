Кабмин опубликовал постановление об оплате труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия

Стало известно содержание постановления по оплате труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия.

Кабмин опубликовал постановление от 5 июля №794 «Некоторые вопросы оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия, других государственных органов на основе классификации должностей в 2024 году».

Так, Кабмин постановил, что оплата труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия в 2024 году, проведших классификацию должностей государственной службы, осуществляется в соответствии с постановлением КМУ от 29 декабря 2023 г. № 1409 «Вопросы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году» без применения коэффициентов.

Перечень типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2023 г. № 1409 «Вопрос оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году», изложить в прилагаемой редакции.

Установить, что:

схема должностных окладов с определением коэффициентов для государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины от 24 мая 2017 г. № 358 «Некоторые вопросы оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия», не применяется к государственным служащим судов, органам и учреждениям системы правосудия, проведшим классификацию должностей государственной службы;

при переводе государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия на другие должности государственной службы применяется перечень должностей государственной службы, которые приравниваются к соответствующим подкатегориям, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 18 января 2017 г. № 15 «Вопрос оплаты труда работников государственных органов », схема должностных окладов с определением коэффициентов для государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины от 24 мая 2017 г. № 358 для определения подкатегории должности государственной службы, необходимой для установления равнозначности должности.

Это постановление вступает в силу дня опубликования и применяется с 1 января 2024 года.

Ниже приводим изменения.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.