Определение положительной налоговой истории: что нужно знать

Плательщик НДС получает рассчитанные показатели положительной налоговой истории через электронный кабинет.

Налоговая служба в Черновицкой области объясняет нюансы определения положительной налоговой истории.

Отмечается, что Перечень показателей, по которым определяется положительная налоговая история плательщика НДС, определен в приложении 2 к Порядку остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного постановлением КМУ №1165 «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации/ расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных».

В соответствии с п. 5 Порядка плательщик НДС, которым составлен и/или подан для регистрации в Едином реестре налоговых накладных (далее – Реестр) налоговая накладная / расчет корректировки, не соответствующий никакому признаку безусловной регистрации, проверяется соответствие критериям рискованности налогоплательщика ( приложение 1 Порядка), показателям, по которым определяется положительная налоговая история налогоплательщика.

Согласно п. 7 Порядка, в случае когда по результатам автоматизированного мониторинга налоговой накладной/расчета корректировки установлено, что отраженная в них операция соответствует хотя бы одному критерию рискованности совершения операции, кроме налоговой накладной/расчета корректировки, составленных плательщиком НДС, который отвечает хотя бы одному показателю, согласно которому определяется положительная налоговая история, регистрация таких налоговой накладной/расчета корректировки останавливается.

Пунктом 9 Порядка определено, что плательщик НДС получает рассчитанные показатели положительной налоговой истории через электронный кабинет.

Следовательно, налогоплательщик соответствует показателям положительной налоговой истории, если такой налогоплательщик соответствует по меньшей мере одному из показателей положительной налоговой истории, определенным в приложении 2 Порядка.

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