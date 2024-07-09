Податкова служба у Чернівецькій області пояснює нюанси визначення позитивної податкової історії.

Зазначається, що Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ, визначено у додатку 2 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Відповідно до п. 5 Порядку платник ПДВ, яким складено та/або подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр) податкову накладну / розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряється щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку (додаток 1 Порядку), показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

Згідно з п. 7 Порядку, у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу податкової накладної/розрахунку коригування встановлено, що відображена в них операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної/ розрахунку коригування, складених платником ПДВ, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, реєстрація таких податкової накладної/ розрахунку коригування зупиняється.

Пунктом 9 Порядку визначено, що платник ПДВ отримує розраховані показники позитивної податкової історії через електронний кабінет.

Отже, платник податку відповідає показникам позитивної податкової історії, якщо такий платник відповідає щонайменше одному з показників позитивної податкової історії, визначених у додатку 2 Порядку.

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